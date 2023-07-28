28 июля 2023, 17:09
СК проведет проверку после сноса памятника героям ВОВ в Москве
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку из-за сноса памятника героям ВОВ в Москве
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после сообщений о сносе памятника героям Великой Отечественной войны на юго-востоке Москвы. Его демонтировала строительная компания, которая возводит там жилой комплекс, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Глава СКР также приказал представить доклад о результатах проверки.
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«Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркнули в пресс-службе Следкома.
В свою очередь компания-застройщик ПИК прокомментировала «360» ситуацию, заверив, что монумент перенесут в другое место.
«Перенос и место размещение памятника согласованы с управой района Текстильщики и профильными ведомствами. Все работы проводятся совместно со специализированными архитектурными бюро, реставрационными организациями и в строгом соответствии с согласованиями от городских инстанций», — говорится в сообщении.
В пресс-службе строительной компании добавили, что на реставрацию уйдет две недели. А в конце августа территорию вокруг памятника благоустроят и откроют для всех жителей города. Там появится сквер с местом для проведения торжественных мероприятий и возложения цветов.
Ранее москвичи возмутились сносом памятника героям ВОВ в Текстильщиках при строительстве ЖК. По словам жителей, застройщик сделал это без предупреждения.
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Недвижимость
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