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Грузовой поезд сошел с рельсов в Якутии

СК начал проверку из-за схода 15 вагонов грузового поезда в Якутии

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Якутские следователи начали проверку после схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда. В результате происшествия железнодорожные пути получили повреждения.

Состав опрокинулся 3 сентября на станции Кердем, уточнила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина. Поезд следовал по маршруту Нижний Бестях — Алдан. Пострадавших в результате ЧП нет.

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Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам специалисты оценят деятельность лиц, в обязанности которых входит обеспечение безопасности на железной дороге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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