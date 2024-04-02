Происшествия 02 апреля 2024, 13:42 СК попросили возбудить дело в отношении владельцев «Крокуса» Пострадавшие попросили СК возбудить дело в отношении владельцев «Крокуса» РИА «Новости»

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В Следственный комитет поступило заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев «Крокус Сити Холла» об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказал президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», адвокат Игорь Трунов.

Заявление поступило от имени 11 потерпевших. В их числе — глава съемочной группы, которая планировала снимать концерт группы «Пикник», Иван Поморин.

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«Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано в 10:00 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших», — сообщил Трунов.

Авторы обращения считают, что владельцы не обеспечили должный уровень пожарной безопасности. То, что занавес сцены быстро загорелся, может говорить о нарушении противопожарных норм — его должны были изготовить из огнеустойчивого полотна. Помимо этого, отмечается, что система дымоудаления была «в не рабочем состоянии».

Игорь Трунов отметил, что требования к безопасности, действительно, существенно изменились со времен проектирования «Крокуса», происходившего в конце 1990-х. Юрист подчеркнул, что современные нормы предполагают «постоянные вложения существенных денег» в системы лазерных датчиков, пожаротушения, огнеупорные покрытия. Он добавил, что, судя по показаниям свидетелей, большинство эвакуационных выходов были закрыты. Все это может свидетельствовать о грубых нарушениях, которые «находятся в непосредственной причинной связи» с последствиями ЧП.

Стрельба и пожар в «Крокусе» произошли вечером 22 марта. Удалось установить личности 134 жертв.