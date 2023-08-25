Происшествия 25 августа 2023, 08:37 СК попросил продлить срок ареста Треповой до зимы РИА «Новости»: следствие попросило продлить арест обвиняемой в теракте Треповой Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Следствие попросило Басманный суд Москвы продлить срок ареста Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского, до зимы. Ходатайство рассмотрят сегодня, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Продление стражи в отношении Треповой Дарьи* назначено на сегодня на 11 часов», — рассказала пресс-секретарь Анастасия Горбунова.

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Ранее суд продлевал арест девушки до 2 сентября.

Военкор Владлен Татарский погиб в петербургском кафе 2 апреля 2023 года. Дарья Трепова* принесла и вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Пострадали десятки людей. Трепова* попыталась скрыться, однако ее вскоре задержали.

Следователи допросили по делу 400 человек и назначили 200 экспертиз. В июле девушке предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.

Следствие по делу завершилось, на днях стало известно, что подсудимую скоро переведут в СИЗО Санкт-Петербурга.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.