Происшествия 28 ноября 2022, 00:30 СК попросил МВД передать дело о смертельной аварии на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники СК обратились в МВД с просьбой передать им уголовное дело, которое возбудили после ДТП на северо-западе Москвы. В аварии погибли женщина и ее ребенок, еще один несовершеннолетний пострадал.

Как сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, после получения дела следователи будут устанавливать полную картину произошедшего.

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Автомобиль Kia сбил пешеходов вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы. Сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар. Машина сбила женщину с двумя детьми и перевернулась. По словам предположительной виновницы, она потеряла сознание. Теперь ей предстоит пройти медицинское освидетельствование.

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Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что у пострадавшего ребенка врачи диагностировали сотрясение мозга. Второй ребенок умер в машине скорой помощи. Мать детей погибла на месте происшествия.

Прокуратура Москвы также взяла ход проверки происшествия под свой контроль. Все обстоятельства ДТП выясняются.