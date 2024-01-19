Происшествия 19 января 2024, 23:59 СК показал видео с упавшим подъемником на курорте в Степанове

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Главное следственное управление СК России по Московской области опубликовало выдры упавшего подъемника на горнолыжном курорте у деревни Степаново. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела продолжают работу на месте аварии подъемника в Дмитровском городском округе», — сообщили в следственном управлении.

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В пятницу, 19 января, на горнолыжном курорте в Степанове в Дмитровском городское округе произошла авария на кресельном подъемнике. Горнолыжники и сноубордисты повисли в креслах на высоте. Некоторые из них, чтобы освободиться, прыгали в снег. По предварительным данным, в подъемнике сломалось поворотное колесо, что привело к недостаточному натяжению троса.

В результате ЧП пострадали три человека. Двух из них госпитализировали с подозрением на переломы. Впрочем, позже этот диагноз не подтвердился.

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