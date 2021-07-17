СК показал видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском

Следственный комитет РФ показал видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области. По факту происшествия завели дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта, проводится расследование.

На кадрах можно увидеть пострадавший самолет, который при жесткой посадке перевернуло на крышу. Следователи обследуют место происшествия.

Пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. Следователи установили, что примерно через 10 минут полета у воздушного судна отказали оба двигателя.

На борту находились 19 человек. Все выжили.

Пассажирка Ан-28 рассказала ранее, что около 15 минут они находились в свободном падении. По словам женщины, все люди, которые находились на борту, восприняли произошедшее с ними как второе рождение.

По одной из версий, к отказу двигателей самолета могло привести некачественное топливо. Но пока рано делать выводы, ведь если проблемы с керосином имели место, это еще не значит, что они стали причиной, рассказал «360» авиаэксперт Роман Гусаров.