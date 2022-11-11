Происшествия 11 ноября 2022, 22:58 СК показал видео с места пожара в автосервисе в Подмосковье Следователи СК возбудили уголовное дело по факту пожара в автосервисе в Раменском

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ после пожара в частном автосервисе в деревне Нижнее Мячково. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области в Telegram-канале. Ведомство показало кадры с места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель мужчины, в результате пожара, произошедшего в частном автосервисе», — уточнили в СК.

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По данным следствия, днем 11 ноября в одном из помещений частного автосервиса произошло возгорание. Огонь перекинулся на остальное здание, а также на находившиеся на стоянке автомобили. В результате происшествия погиб один из сотрудников автосервиса, еще один пострадавший доставлен в больницу.

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Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара. Проводится осмотр места происшествия, допросы. Назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая.

Раменская городская прокуратура ранее начала проверку из-за пожара в автосервисе грузовых автомобилей. Как сообщали «360» в подмосковном главке МЧС, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.