20 декабря 2023, 11:02
СК показал видео с места обрушения дома в Петербурге
Бастрыкину представят доклад об обрушении дома в Петербурге
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах обрушения дома в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, также опубликовав видео с места ЧП.
Шестиэтажное здание на улице Гороховой рухнуло минувшей ночью. Дом был расселен, данных о пострадавших нет.
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Сотрудники СК РФ проверят информацию СМИ о том, что еще днем в здании велись ремонтные работы, во время которых появилась трещина. По факту обрушения проводится процессуальная проверка.
К выяснению обстоятельств ЧП в Адмиралтейском районе также подключилась петербургская прокуратура. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы. В работе задействованы почти 145 спасателей, привлечено 38 единиц техники,
Санкт-Петербург
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