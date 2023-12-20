Происшествия 20 декабря 2023, 11:02 СК показал видео с места обрушения дома в Петербурге Бастрыкину представят доклад об обрушении дома в Петербурге

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах обрушения дома в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, также опубликовав видео с места ЧП.

Шестиэтажное здание на улице Гороховой рухнуло минувшей ночью. Дом был расселен, данных о пострадавших нет.

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Сотрудники СК РФ проверят информацию СМИ о том, что еще днем в здании велись ремонтные работы, во время которых появилась трещина. По факту обрушения проводится процессуальная проверка.

К выяснению обстоятельств ЧП в Адмиралтейском районе также подключилась петербургская прокуратура. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы. В работе задействованы почти 145 спасателей, привлечено 38 единиц техники,