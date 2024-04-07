Происшествия 07 апреля 2024, 21:07 СК показал видео с места нападения на полицейских в Подмосковье

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В Подмосковье неизвестные ранили двух полицейских. Видео с места преступления показала пресс-служба СК России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования.

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Двух раненых полицейских обнаружили на проселочной дороге в поселке Фряново 7 апреля. Их заметил прохожий. Мужчины находились в бессознательном состоянии. Один из них впоследствии скончался в результате полученных им огнестрельных ранений. К месту происшествия выехали опытные следователи и криминалисты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.