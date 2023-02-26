Происшествия 26 февраля 2023, 23:16 СК показал видео с места массового ДТП в Новгородской области СК возбудил уголовное дело после ДТП на трассе М-11 в Новгородской области

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Сотрудники СК возбудили уголовное дело после массового ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. В результате аварии в Маловишерском районе погиб один человек, а три ребенка получили травмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место происшествия спасатели развернули два пункта обогрева, добавили в МЧС.

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Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. На месте аварии продолжают работать сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

В пресс-службе МЧС рассказали, что спасатели организовали два пункта обогрева. Их установили на дорогах в Крестецком и Валдайском районах Новгородской области. Представители ведомства уточнили, что в палатках водители могут согреться, выпить горячего чая или зарядить гаджеты.

Массовая авария случилась на участке трассы Москва — Санкт-Петербург днем 26 февраля. В ДТП попал 41 автомобиль. Из-за этого на автомагистрали образовалась огромная пробка.

Ситуация на месте происшествия осложнилась розливом битума, сообщило издание НСН. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что на устранение утечки отправили часть техники. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать плохая погода, сообщило ИА Nation News. Видимость на дороге снизилась из-за сильного снегопада.