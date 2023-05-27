Происшествия 27 мая 2023, 18:51 СК показал видео с места крушения мотопараплана в Комсомольске-на-Амуре СК начал проверку по факту крушения мотопараплана в Комсомольске-на-Амуре

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Обстоятельства и причины крушения самодельного мотопараплана установят следователи в Комсомольске-на-Амуре. О доследственной проверке сообщили в пресс-службе СК России.

По предварительным данным ведомства, ЧП произошло около 19:00 по местному времени на окраине Комсомольска-на-Амуре.

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Полет на мотопараплане совершал мужчина. Летательный аппарат он собрал самостоятельно. В какой-то момент владелец устройства не справился с управлением и столкнулся с землей. От полученных травм пострадавший умер. Больше никто не пострадал.

Следователи осмотрели место падения. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают проводить комплекс следственных и других процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства крушения. Уголовное дело по факту случившегося пока не возбудили.