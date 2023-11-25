Происшествия 25 ноября 2023, 17:55 СК показал видео с места ДТП микроавтобуса и иномарки в Калужской области Место ДТП микроавтобуса с детьми и иномарки под Калугой сняли на видео

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В Калужской области на месте смертельного ДТП с участием иномарки и микроавтобуса, перевозившего детей, работают следователи. Процессуальную проверку ведут на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В результате ДТП водитель авто погиб. Число пострадавших и тяжесть травм устанавливаются», — указали в ведомстве.

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ДТП произошло днем 25 ноября на трассе Малоярославец — Боровск. Водитель за рулем Renault Logan выехал на встречную полосу и врезался в перевозивший детей микроавтобус. От удара тот съехал в кювет.

Водитель, управлявший Renault, погиб. О состоянии пострадавших позже сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

По его данным, два взрослых пассажира попавшего в ДТП автобуса получили переломы запястья и плеча, а у детей выявили ссадины и ушибы.

«Всех попавших в ДТП привезли в Центральную районную больницу в Боровске, врачи их осмотрели и накормили. <…> С пострадавшими работают сотрудники МЧС, медики и администрация района», — добавил он.

По факту гибели водителя иномарки уже возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.