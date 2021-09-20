СК показал видео из Пермского университета после стрельбы

Следственный комитет РФ обнародовал видео из Пермского университета, где в результате стрельбы 20 сентября погибли восемь человек. По данным СК, еще 28 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

На кадрах можно заметить, как следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Здание университета оцеплено. На ступеньках внутри остались следы крови. Ведется сбор улик. Нашли в том числе гильзу от патрона.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться расследованием всех обстоятельств трагедии. Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям погибших.

Стрелка задержали, он оказывал сопротивление силовикам и был ранен, но остался жив.

В Перми 21 сентября объявили днем траура.

Одноклассники пермского стрелка ранее рассказали «360», что в школе он был спокойным и адекватным, а еще учился на пятерки.

В Росгвардии заявили, что у пермского стрелка было разрешение на владение оружием.

Занятия во всех школах, техникумах и колледжах Пермского края отменены из-за трагедии.