СК показал, с чем пришел захватчик в Альфа-Банк. Видео изнутри

Следственный комитет показал кадры изнутри банка. На фото и видео — последствия штурма, разбитая дверь и разбросанные вещи захватчика.

В его рюкзаке нашли пакеты с быстрорастворимой лапшой, складной нож, термос и одежду. Ведомство также заявило, что против мужчины из-за захвата заложника завели дело.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из столичных банков по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ („Захват заложника“)», — говорится в сообщении СК.

Днем 23 мая мужчина зашел в Альфа-Банк на Земляном Валу в Москве и взял в заложники одного посетителя. Спустя некоторое время его задержали сотрудники МВД и Росгвардии.

Вопросов много не только к самому преступнику, но и к заложнику. По сообщению источника «Московского комсомольца», полиция выясняет, не были ли они знакомы до сегодняшнего дня. Поведение заложника показалось правоохранителям достаточно странным.

Расследование уголовного дела продолжается.