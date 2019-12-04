СК показал развалины дома после взрыва в Белгороде. Видео

В многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области вечером 3 декабря произошел взрыв бытового газа. Дом обрушился. Есть пострадавшие и погибший. Первый отдел по расследованию особо важных дел СК по Белгородской области продолжает расследование уголовного дела. Следственные действия попали на видео.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, создана следственно-оперативная группа. Ее возглавил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. В группу были направлены самые опытные следователи-криминалисты, следователи отдела по расследованию особо важных дел, сотрудники территориального следственного отдела.

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Утром 4 декабря эксперты продолжили работу на месте происшествия. Им предстоит изъять с места взрыва газовое оборудование и другие вещественные доказательства. Следствие назначило ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексную строительно-техническую.

В рамках дела уже опросили более 25 потерпевших и свидетелей. Это жители пострадавшего дома, лечащие врачи пострадавших, сотрудники газовой службы. Пока что подтверждается предположение, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Однако следователи рассматривают и другие версии произошедшего.