СК показал последствия смертельного ДТП на крымской трассе «Таврида»

В Крыму восемь человек погибли в аварии на трассе «Таврида». ДТП произошло утром 31 июля. Сейчас движение транспорта восстановлено, на месте работают следователи и полиция.

Столкновение произошло недалеко от Белогорска, куда привезли нескольких пострадавших. Люди поступали в разное время.

«Поступило четверо больных, в разное время, начиная с шести утра. Три человека в состоянии средней тяжести, один крайне тяжелый. Одна беременная женщина, ее отправили в 6-ю городскую больницу», — рассказала главврач Белогорской ЦРБ Ольга Поклонская.

Она добавила, что тяжелого больного и получившего перелом участника аварии готовят к транспортировке.

Видео с места происшествия опубликовал СК РФ. В ведомстве напомнили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Еще одно уголовное дело возбудили в МВД. Правоохранители расследуют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

В результате ДТП, по имеющимся данным, погибли девять человек. Среди жертв аварии — несовершеннолетняя девочка.