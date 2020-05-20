СК показал последствия обрушения в доме под Саратовом. Видео

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в четырехэтажном доме в Энгельсе Саратовской области. Там обрушилось сразу два лестничных пролета, пострадала женщина.

«Произошло обрушение лестничного марша, ведущего на третий этаж четырехэтажного кирпичного жилого дома. Под тяжестью упавшей лестницы обрушился также лестничный пролет второго этажа. Травмы получила следовавшая по подъезду дома 36-летняя женщина», — говорится в сообщении СК на сайте ведомства.

Пострадавшую извлекли из-под завалов и госпитализировали. Сейчас ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Сотрудники проводят доследственную проверку и выясняют виновных. Уже известно, что дом признали аварийным еще в 2018 году. Почему управляющая компания не провела ремонт за два года, непонятно.

Лестницы обрушились утром 20 мая. Всех жильцов подъезда эвакуировали с помощью автокрана. На месте продолжают разбирать завалы.