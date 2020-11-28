СК показал оружие, из которого застрелили замглавы Новоуральска

Заместитель главы Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий погиб минувшей ночью. По предварительным данным, его случайно застрелили во время охоты в Алапаевском районе. Следователи показали оружие, из которого выстрелили в чиновника.

Источник фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Следователи поделились фотографией карабина «Вепрь» с оптическим прицелом. Это оружие для промысловой и любительской охоты на среднего и крупного зверя разработано на базе ручного пулемета РПК в 1995 году конструкторами Вятско-Полянского машиностроительного завода «Молот».

По данным СУ СК России по региону, после гибели Черницкого завели дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В рамках дела назначены соответствующие экспертизы. Оружие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято», — пояснили в ведомстве.

Черницкий родился в 1962 году в Свердловске. До прихода на пост заместителя градоначальника он работал заместителем начальника управления Свердловского отделения Сбербанка.