СК показал момент задержания сотрудников центра в Лобне после гибели ребенка

Появилось видео задержания директора досугового центра и педагога в Лобне. После гибели подростка их заподозрили в незаконном обороте оружия и халатности. Оперативные кадры опубликовал СК.

Противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны 20 октября сдетонировал в руках у 14-летнего мальчика в подмосковном центре дополнительного образования. Ребенок от полученных ран скончался.

Следователи вместе с криминалистами и инженерами-взрывотехниками осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы, изъята имеющая отношение к расследованию документация.

Директора центра и педагога дополнительного образования задержали по подозрению по двум статьям — о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка. Сотрудники СК провели обыски в их квартирах. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины трагедии.