Происшествия 28 марта 2023, 23:54 СК показал момент столкновения легковушки с поездом в Крыму

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Пассажирский поезд столкнулся в легковым автомобилем в Крыму. Жертвами аварии стали четыре человека. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным ведомства, 28 марта примерно в 20:30 на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение железнодорожного поезда сообщением Севастополь — Санкт-Петербург с легковым автомобилем. Авария произошла в Джанкойском районе.

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«Водитель легковушки, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли на месте происшествия», — говорится в официальном сообщении.

На месте аварии работают следователи и криминалисты, которые допрашивают свидетелей, машиниста и работников поезда. Личности погибших устанавливаются.

Ранее МЧС республики сообщило, что ДТП произошло рядом с поселком городского типа Вольное. Пассажирский поезд сообщением Симферополь — Санкт-Петербург столкнулся с иномаркой Skoda Octavia.