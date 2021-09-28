СК показал кадры обрушившегося надземного перехода в Пермском крае

Следственный комитет начал проверку после обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае. Жертвами ЧП стали два человека. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.

По предварительным данным, 28 сентября в Пермском муниципальном районе на трассе Пермь — Екатеринбург водитель грузовика, проезжая с поднятым кузовом под надземным пешеходным переходом, сбил конструкцию, после чего часть перехода обрушилась и придавила кабину большегруза и еще один автомобиль «Газель».

Находившиеся внутри водители погибли. В настоящее время следователи продолжают работать на месте обрушения перехода, опрашивают очевидцев. В дальнейшем сотрудники СК собираются изъять и изучить документы, регламентирующие строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Участок трассы пока перекрыт в обоих направлениях, для водителей организовали объездной маршрут, сообщил телеканал RT.