СК подтвердил гибель главы пермского следкома

В Пермском крае погиб руководитель СК РФ по региону Сергей Сарапульцев. В центральном аппарате Следственного комитета начали процессуальную проверку после случившегося.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», — подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Официальных данных о причине смерти Сарапульцева нет. На должность главы пермского следкома его назначили в 2018 году.

Сергей Сарапульцев родился в селе Орда, сообщил сайт kp.ru. В 2004 году окончил Пермский государственный университет по специальности юриспруденция, работал в органах прокуратуры. В 2009-м году Сарапульцева назначили замруководителя краевого СК, который он возглавил спустя девять лет.