Важное 10 августа 2023, 11:53 СК подтвердил данные еще о трех пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде СК Подмосковья: 12 человек пропали без вести при взрыве в Сергиевом Посаде Автор фото — Дмитрий Белицкий

Читать 360tv в

Еще три человека числятся пропавшими без вести в Сергиевом Посаде после взрыва. Таким образом, общее число людей, которых сейчас ищут, достигло 12. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СУ СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

Представители ведомства заявили, что проверяют в рамках следственных действий информацию о еще трех лицах, пропавших без вести, из-за ЧП на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде.

Реклама

«Таким образом на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести», — подчеркнули в СК.

Ранее Следственный комитет сообщал о девяти пропавших. Взрыв произошел в Сергиевом Посаде 9 августа. В результате него одна женщина погибла, несколько десятков человек получили ранения.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил, что пострадавшую в результате взрыва котельную начнут восстанавливать в ближайшее время. Это нужно во избежание перебоев с горячей водой.