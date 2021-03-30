СК Перми возбудил уголовное дело после гибели двоих детей и женщины

СК Пермского края возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Это произошло после крупного пожара.

Пожар начался ночью в частном строении в селе Барда. Жертвами стали два ребенка, одному их них было четыре года, другому восемь. Вместе с ними была 33-летняя женщина, которая также не осталась в живых, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

Медицинский эсперт, осмотревший тела погибших, не обнаружил следов насильственной смерти. На месте проишествия проводят проверку, чтобы выяснить, что послужило причиной возгорания, напомнили Nation News.