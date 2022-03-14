СК открыл уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Новгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки и ее бабушки при пожаре в Боровичском районе Новгородской области. Об этом сообщили «Невские новости».

Пожар произошел 10 марта в частном доме. Дом сгорел дотла до приезда пожарных, спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Следователь назначил пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить источник и причины возгорания.