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    14 марта 2022, 20:16

    СК открыл уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Новгородской области

    Полина Гребенщикова

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки и ее бабушки при пожаре в Боровичском районе Новгородской области. Об этом сообщили «Невские новости».

    Пожар произошел 10 марта в частном доме. Дом сгорел дотла до приезда пожарных, спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Следователь назначил пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить источник и причины возгорания.