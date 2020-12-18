СК открыл дело после того, как убиравший снег трактор задавил ребенка в Карелии

Смертельное ДТП произошло в карельское Костромукше. Там трактор сбил школьницу. Водителя задержали. Открыто уголовное дело.

Авария произошла 17 декабря около 14:50 на улице Ленина возле дома № 14, написало издание "Республика" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Там 55-летний водитель чистил снег. Трактор двигался задним ходом, водитель не заметил и задавил восьмилетнюю девочку. От полученных травм она сразу же умерла. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Следственный отдел Костомукши СУ СК РФ по Республике Карелия открыл уголовное дело в отношении подозреваемого по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Мужчина задержан, заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Водителю трактора грозит до трех лет лишения свободы.