СК организовал проверку после взрыва газа в жилом доме в Ленобласти

Следователи организовали проверку после взрыва газа в одной из пятиэтажек в Ленинградской области. Об этом заявила пресс-служба регионального СУ СКР.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

Также проверку организовала областная прокуратура. Сейчас на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС. Они ликвидируют последствия взрыва газа на втором этаже пятиэтажного дома. В здании повреждены межкомнатные перегородки и выбиты стекла.

«На месте работают более 25 человек и 12 единиц техники», — уточнила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

О взрыве газа ранее сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Все произошло в поселке Русско-Высоцкое. После взрыва хозяина квартиры отправили в больницу для оказания необходимой помощи. Из дома эвакуировали 21 человека.