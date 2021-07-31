СК организовал проверку после столкновения цементовоза и поезда под Калугой

После столкновения цементовоза и пассажирского поезда в Калужской области была организована доследственная проверка. Об этом «360» рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

По ее данным, столкновение произошло 12:51. Грузовой автомобиль столкнулся с поездом Ейск — Москва. Причиной стало то, что водитель выехал на пути на запрещающий сигнал.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не получилось. Водитель грузовика погиб на месте, часть состава сошла с рельсов.

Следственным комитетом было принято решение о необходимости проверки. Правоохранители установят все подробности происшествия.

По данным правительства Калужской области, пассажиров эвакуировали, среди них никто не пострадал. Сейчас их доставляют до вокзалов. Судя по фотографии, грузовик не подлежит восстановлению.

Ранее футболист молодежного состава амстердамского клуба «Аякс» Ноа Гессер погиб в результате автомобильной аварии. Ему было 16 лет.