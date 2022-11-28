Происшествия 28 ноября 2022, 01:45 СК организовал проверку после крушения вертолета под Тверью Пресс-служба Следственного комитета

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Доследственную проверку организовали по факту крушения вертолета и гибели двух людей в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна», — заявили в ведомстве.

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По данным управления, вертолет Robinson R66 упал вечером 27 ноября недалеко от деревни Вязовец в Тверской области. На борту находился пилот 1968 года рождения и пассажир, родившийся в 1975 году. Оба скончались на месте от полученных травм.

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Следователи планируют осмотреть место крушения вертолета и назначить судебные экспертизы. Все обстоятельства и причины падения воздушного судна продолжают выяснять.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе уточняли, что под Тверью разбился частный вертолет. Он пошел на аварийную посадку в поле по технической причине. Позже журналисты сообщили, что на борту летательного аппарата были два брата. Один из них был опытным пилотом. Именно он управлял вертолетом.