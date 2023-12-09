Происшествия 09 декабря 2023, 08:45 СК опроверг данные о смерти школьника во Владивостоке от корейской еды СК: школьник во Владивостоке умер от травмы, а не от корейской еды Автомобиль Следственного комитета России / РИА «Новости»

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Информация о смерти школьника во Владивостоке от отравления корейской едой не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА «Новости» в управлении СК по Приморскому Краю.

Ряд Telegram-каналов распространил информацию о смерти восьмиклассника от разрыва толстой кишки. Утверждалось, что это произошло после употребления корейской кимчи. По словам матери мальчика, он жаловался на боли в животе.

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В СК заявили, что школьник умер из-за травмы, полученной за два дня до смерти. При этом в ведомстве не уточнили ее характер.

Согласно данным от источника в правоохранительных органах, у мальчика действительно болел живот, но не так сильно, чтобы обращаться за помощью к медикам. Мать предполагала, что сын мог отравиться блюдом азиатской кухни. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, расследование продолжается.

Ранее в Приморье две школьницы были госпитализированы с тяжелым отравлением алкоголем. Их оставили на неделю в больнице для наблюдения медиками.