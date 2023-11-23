23 ноября 2023, 15:06
СК обещал приложить все усилия, чтобы найти виновных в гибели Максудова
СК обещал сделать все, чтобы наказать виновных в гибели военкора Максудова
Следственный комитет приложит все усилия, чтобы найти и наказать виновных в гибели военкора «России 24» Бориса Максудова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В начале года по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Максудову вручили медаль «За содействие». Многие офицеры лично знакомы с военкором. В ведомстве отметили, что сотрудники скорбят в связи с гибелью журналиста — верного товарища и профессионала.
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«Выражаем глубокие и искренние соболезнование родным и близким Бориса Бахтияровича Максудова. СК России приложит все усилия для того, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание», — указали в Следкоме.
Максудов получил ранения в результате атаки ВСУ. Украинские боевики скинули на группу журналистов, которые готовили материал в Запорожской области, осколочный боеприпас с дрона.
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о смерти Максудова утром 23 ноября. Военкор скончался по дороге в Джанкой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал гибель Максудова большой трагедией.
Журналистика
ВСУ
Следственный комитет России
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