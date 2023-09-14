Происшествия 14 сентября 2023, 13:20 СК назвал возможные причины пожара на северо-востоке Москвы СК назвал несколько возможных причин пожара на Северном бульваре в Москве РИА «Новости»

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На северо-востоке Москвы произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки. В результате пожара погибла женщина. Следствие взяло дело на контроль. У специалистов уже появились несколько версий произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, у специалистов появились основания полагать, что женщина, у которой сгорела квартира на Северном бульваре в Москве, сама облила себя воспламеняющейся жидкостью во время ссоры с мужем. По другой версии, ее поджег знакомый.

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Сообщение о пожаре на северо-востоке Москвы поступило утром. Источник «360» сообщил, что из квартиры на девятом этаже здания не могла выбраться семья с детьми. Спасатели эвакуировали около 20 человек.

Ранее в центре Москвы загорелось здание института «Моспроектстройиндустрия».