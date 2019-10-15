СК назвал вероятную причину обрушения жилого дома в Приморье

Стена жилого дома в приморском селе Новоснежино частично обрушилась в ночь на 15 октября. Следствие уже озвучило предварительную версию случившегося.

В СК считают, что хлопок газа в пятиэтажном доме на улице Авиаторов мог произойти из-за неисправности бытового прибора — например, водонагревателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Приморскому краю.

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«Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры или иного бытового фактора», — уточнили следователи.

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Жертвой ЧП стала 44-летняя женщина. После ее гибели возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Специалисты ведомства продолжают расследование: назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

По предварительным данным, пострадал ребенок. Из дома самостоятельно выбрались 19 человек. Для жильцов обрушившегося здания организовали пункт временного размещения в доме культуры неподалеку, но люди разошлись по соседям.