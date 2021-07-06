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    06 июля 2021, 14:12

    СК назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке

    Анатолий Минкин

    Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке могли стать сложные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. Как сообщил ТАСС, такие версии крушения сейчас изучают следователи.

    СК назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке

    По данным ведомства, на борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета нашли на севере от аэропорта Палана.

    На место выехала следственная группа. Правоохранители уже изъяли образцы топлива в компании, которая занималась эксплуатацией самолета, а также документацию, включая заявление на полет.

    В данный момент правоохранители продолжают допрос свидетелей происшествия.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что самолет потерпел крушение во время захода на второй круг на посадку в условиях плохой видимости. Глава региона подчеркнул, что это предварительная версия.

    По его фрагменты самолета нашли в пяти километрах от аэропорта. На место выехала специальная группа, которая должна подтвердить, что обломки принадлежат пропавшему борту. Расследованием крушения займется оперативная комиссия с участием представителей Росавиации и федерального министерства транспорта.

    Самолет Ан-26 на борту пропал с радаров во время пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 28 человек. В ходе поисков стало известно о найденных фрагментах. В ходе крушения самолета никто не выжил.