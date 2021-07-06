СК назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке могли стать сложные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования. Как сообщил ТАСС, такие версии крушения сейчас изучают следователи.

По данным ведомства, на борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета нашли на севере от аэропорта Палана.

На место выехала следственная группа. Правоохранители уже изъяли образцы топлива в компании, которая занималась эксплуатацией самолета, а также документацию, включая заявление на полет.

В данный момент правоохранители продолжают допрос свидетелей происшествия.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что самолет потерпел крушение во время захода на второй круг на посадку в условиях плохой видимости. Глава региона подчеркнул, что это предварительная версия.

По его фрагменты самолета нашли в пяти километрах от аэропорта. На место выехала специальная группа, которая должна подтвердить, что обломки принадлежат пропавшему борту. Расследованием крушения займется оперативная комиссия с участием представителей Росавиации и федерального министерства транспорта.

Самолет Ан-26 на борту пропал с радаров во время пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 28 человек. В ходе поисков стало известно о найденных фрагментах. В ходе крушения самолета никто не выжил.