СК назвал приоритетную версию крушения самолета с телеведущим Колтовым

По версии следствия, поломка самолета — это приоритетная причина авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой. Винт PiperSport не работал в момент падения.

«Согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей», — сообщила пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

Следователи выяснили, что перед вылетом Колтовой сам заправил самолет и не смог завести двигатель с первого раза. Во время дополнительного осмотра места крушения специалисты установили, что масляный бак самолета был пуст, поэтому приоритетной версией авиакатастрофы СК назвал техническую неисправность.

Частный легкомоторный самолет PiperSport разбился возле подмосковного поселка Томилино 8 ноября. За штурвалом был Александр Колтовой. Пилот и его пассажирка погибли.

По одной из версий, они могли бы выжить, если бы Колтовой до последнего не пытался увести падающий самолет от жилых домов.