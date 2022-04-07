СК назвал причину взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом

Причиной взрыва на складе в Белгородской области стало применение ракетного комплекса «Точка-У» украинскими военнослужащими. Таковы предварительные данные СК РФ, опубликованные 7 апреля.

В пресс-службе ведомства напомнили, что использование ракет с «кассетными поражающими элементами» запрещено международными конвенциями.

«Предварительно установлено, что 29 марта 2022 года около 20:00 украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс „Точка-У“, произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет», — уточнили в СК.

При пожаре и взрывах, которые за ним последовали, был разрушен склад, развернутый в месте временной дислокации воинской части. Пострадали восемь человек. Эксперты квалифицировали вред, нанесенный их здоровью, как тяжкий.

Кроме того, повреждена 21 единица техники.

Военный следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК РФ). Дело возбуждено в связи с обстрелами территории Белгородской области «в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ». Санкция по статье — до 20 лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы раненых, допросили очевидцев.

«Принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», — подчеркнули в СК РФ.