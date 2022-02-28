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    28 февраля 2022, 18:02

    СК назвал причину взрыва газа в доме в Волгоградской области

    Арина Бобкова

    Взрыв в квартире дома на улице Кирова в городе Волжском Волгоградской области, в результате которого погиб человек, произошел из-за поврежденного шланга газовой плиты.

    Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на СУ СКР по региону, взрыву и пожару в доме предшествовал разрыв шланга у газовой плиты.

    Взрывной волной в пятиэтажном доме были выбиты окна и повреждены лоджии. Из здания пришлось эвакуировать 15 человек.

    После осмотра здания специалистами оно было признано безопасным. Люди вернулись в квартиры.