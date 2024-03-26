Происшествия 26 марта 2024, 11:00 СК назвал причину аварийной посадки Boeing 737 в Чите СК: Boeing 737 аварийно сел в Чите из-за технической неисправности РИА «Новости»

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Обстоятельства аварийной посадки в Чите самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск, начали выяснять следователи. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил аварийную посадку в Чите из-за технической неисправности.

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«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», — подчеркнули в пресс-службе.

После случившегося начали доследственную проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По данным РИА «Новости», аварийную посадку совершил Boeing 737 авиакомпании «Россия». На борту воздушного судна находились 172 пассажира.