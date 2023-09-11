11 сентября 2023, 14:17
СК назвал предварительную причину смерти москвички, умершей после употребления арбуза
СК: съевшая купленный в Москве арбуз женщина умерла от сердечной недостаточности
В ходе судебно-медицинского исследования у купившей арбуз москвички не обнаружили признаков отравления. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.
По данным ведомства, предварительной причиной смерти 48-летней женщины стала острая сердечная недостаточность.
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Следователи продолжат работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что женщина страдала рядом хронических заболеваний, в том числе гепатитом.
Женщина умерла на следующий день после употребления в пищу ягоды. Магазин, где москвичка купила арбуз, закрыли после сообщений об ее отравлении.
Москва 2023
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