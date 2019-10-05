Жертвами пожара в Тольятти стали 4 человека. Дом могли поджечь намеренно

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Основная версия, которую рассматривают следователи, — поджог с использованием горючих жидкостей. Виновного ищут сотрудники Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области.

Следственная группа осмотрела место происшествия, допросила предполагаемых свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Одноэтажный дом на улице Кутузова в Тольятти загорелся в ночь на 5 октября. Общая площадь возгорания — 40 квадратных метров. Погибли четыре человека — двое мужчин и двое женщин. Медики диагностировали у них признаки отравления угарным газом.