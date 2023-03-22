Происшествия 22 марта 2023, 01:45 СК начал расследование из-за атаки дронов на НПС в Брянской области РИА «Новости»

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Следственный комитет проводит проверку по факту использования украинских беспилотников на территории нефтеперекачивающих станций в Брянской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в СК.

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По данным местных властей, украинский БПЛА атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». Пострадавших нет.

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Эксперты подробно расследуют все обстоятельства и намерены дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи. По информации губернатора Брянкой области Александр Богомаза, никто не пострадал.