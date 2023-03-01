Происшествия 01 марта 2023, 18:43 СК начал расследование фактов вовлечения детей в ряды ВСУ СК: ВСУ привлекают подростков к участию в боевых действиях РИА «Новости»

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Следователи начали расследование факта привлечения несовершеннолетних в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram-канале.

«Сообщается, что украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали привлекать детей к участию боевых действиях», — уточнили в ведомстве.

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По данным ведомства, в районе Артемовска заметили прибытие автобуса с молодыми людьми, которые не достигли 18-летнего возраста. Подобные действия противоречат нормам международного права, запрещающим вовлекать детей в вооруженные конфликты.

Правоохранители установят обстоятельства произошедшего, после этого всем причастным лицам дадут правовую оценку.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, удерживающие Артемовск, решили пополнить свои ряды подростками. В зону боевых действий на автобусе привезли 30 несовершеннолетних из молодежного крыла националистического движения.