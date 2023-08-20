Происшествия 20 августа 2023, 14:48 СК начал расследование атаки беспилотника на вокзал в Курске Следователи установят причастных к атаке беспилотника на вокзал в Курске Роман Старовойт / Telegram

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Обстоятельства атаки беспилотника на здание вокзала в Курске начали изучать следователи. В рамках мероприятий специалисты намерены установить личности причастных к этому преступлению. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что в результате атаки дрона легкие ранения получили пять человек. Кроме того, повреждения получили платформа перрона станции, а также крыша и фасад здания вокзала.

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Беспилотник врезался в крышу вокзала в Курске рано утром в воскресенье, 20 августа. После взрыва на кровле начался пожар. Детонация привела к повреждениям пешеходного тоннеля и зала ожидания.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в момент атаки в здании находились 50 человек. Всех оперативно эвакуировали, но пять человек получили ранения от упавших стеклянных осколков. Он добавил, что госпитализация понадобилась трем пострадавшим.

Ремонт вокзала Курска после атаки начнется в ближайшее время. Пока внутрь пассажиров не пускают. Проход к поездам организовали через северные и южные стороны здания. Составы подходят только на вторую и третью платформы.