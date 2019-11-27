СК начал проверку сообщений о группе подростков, избивающих школьников в Новосибирске

Следственный комитет проводит проверку после появившихся в соцсетях сообщений о банде подростков из Новосибирска, которые издеваются над несовершеннолетними. По неподтвержденным данным, это ситуация продолжается уже год.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы видеоролики с избиением школьников бандой подростков. Как написал сайт kp.ru, хулиганы уже год терроризируют других ребят. Одна из комментаторов видео заявила, что подростки требуют от избиваемых ими подростков деньги.

«Еще есть информация, что они могут головой о поребрик ударить. Ищут всегда кого-нибудь помладше и послабее. „Трясут“ их, вымогают деньги. Это все длится уже год, если не больше», — заявила она.

Также проверяется информация о принадлежности нападавших к так называемому движению «АУЕ» («Арестантский уклад един»). Об этом сообщил «Интерфакс». По результатам проверки должно быть принято порцессуальное решение.