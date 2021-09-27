СК начал проверку после взрыва газа в пятиэтажке в Ставропольском крае

Один человек пострадал в результате взрыва газа в одном из домов в городе Изобильный на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Ленина. Пострадавшего 27-летнего мужчину доставили в больницу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Следователи осмотрели место происшествия, продолжается допрос очевидцев, назначены экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram уточнил, что после взрыва в квартире оказались разрушены межкомнатные перегородки, а в нескольких соседних квартирах выбило окна. Пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, добавил Владимиров.

На месте взрыва также работают экстренные службы. Жителей подъезда временно эвакуировали, все они обеспечены горячим питанием.

«Здание охраняется. Размер ущерба будет установлен в ближайшее время. Обследуем состояние дома. После будет решаться вопрос о помощи жителям, у которых пострадало имущество», — заключил губернатор.