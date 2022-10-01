СК начал проверку после того, как катамаран «Москва» сел на мель во Владивостоке | 360°

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СК начал проверку после того, как катамаран «Москва» сел на мель во Владивостоке

СУТ СК РФ по региону начало проверку после того, как судно село на мель у острова Русского

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В Приморском крае организована доследственная проверка после того, как катамаран «Москва» сел на мель во Владивостоке. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 1 октября в проливе Старка у острова Русский в Приморском крае сел на мель пассажирский катер „Москва“, который направлялся из Владивостока на остров Попова», — сказано в сообщении ведомства.

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В СК подтвердили, что на борту катамарана находились 171 пассажир и четыре члена экипажа.

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«Пострадавших нет, судно повреждений не получило», — уточнили в ведомстве.

Все пассажиры уже эвакуированы на берег. На место происшествия направились следователи и криминалисты. Следственная группа устанавит все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что для оказания помощи на место происшествия были направлены два судна МЧС России. Спасатели перевозили людей небольшими группами на острова Русский и Попова.

Следственный комитет России

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