СК начал проверку после смерти заключенного в ярославской колонии

Тело заключенного нашли в исправительной колонии №1 в Ярославле в минувшую пятницу, 18 июня. Следователи начали процессуальную проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, в качестве приоритетной версии рассматривается суицид.

По версии следователей, свою роль сыграли проблемы осужденного с людьми, с которыми он был знаком на воле. По результатам проверки следователи примут решение о заведении уголовного дела.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Ярославской области уточнило, что тело 31-летнего заключенного без признаков жизни нашел другой осужденный. На место вызвали группу врачей для проведения реанимационных мероприятий. Но они не дали результатов и мужчина скончался.

УФСИН начало проверку. Все материалы передадут в правоохранительные органы для правовой оценки.

Исправительная колония №1 в Ярославле стала известна в 2018 году. Тогда журналисты опубликовали видео пыток, которым подвергались осужденные. По массовому избиению сотрудниками колонии заключенного Евгения Макарова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В рамках расследования задержали 15 человек. В январе 2020 сотрудника колонии Сергея Ефремова осудили на четыре года лишения свободы. Главу колонии и его заместителя суд оправдал.