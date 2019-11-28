СК начал проверку после смерти не дождавшейся пересадки почки девочки

Там отметили, что причину смерти ребенка установят специалисты, а по итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Трансплантолог Каабак назвал причину смерти не дождавшейся операции девочки Подробнее

Как сообщил агентству информированный источник, погибшая девочка ожидала пересадки почки в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ). В региональном Минздраве уточнили, что у ребенка было редкое орфанное заболевание почек и поэтому ее направили в Москву на лечение.

При этом участковый педиатр детской поликлиники заявил, что девочку на три дня привезли в Волгоград по семейным обстоятельствам. В это время она скончалась.

Трансплантолог Михаил Каабак заявил, что девочку выписали из стационара НМИЦ и она не проходила ежедневную процедуру гемодиализа.

«Если бы нас не закрывали, она лежала бы в отделении интенсивной терапии», — пояснил он. На вопрос о вероятных причинах смерти он заявил, что на проведенном ЭКГ у нее выявили тяжелую кардиомиопатию. Для этого и нужен был ежедневный гемодиализ. При этом врач не исключил, что смерть ребенка могла наступить и на операционном столе.

Ранее стало известно, что трансплантолога Михаила Каабака уволили из НМИЦ, где он занимался пересадкой почек детям, которые весили менее шести килограммов и делал это по уникальной методике. В минувший вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с уволенным врачом и заявила, что Каабак и его коллега Надежда Бабенко смогут вернуться на работу в НИМЦ здоровья детей.