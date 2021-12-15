СК начал проверку после смерти 18-летнего юноши в фитнес-клубе на западе Москвы

Следователи начали проверку после смерти 18-летнего молодого человека после тренировки в фитнес-клубе на западе Москвы, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Молодому человеку 2003 года рождения стало плохо во время тренировки в спортивном зале, и он потерял сознание. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. В больнице медики пытались спасти юношу, но он скончался.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, он мог скончаться от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца. Как добавили в РЕН ТВ, молодой человек, у которого была диагностирована клиническая смерть после схватки на ринге, был сотрудником фитнес-клуба.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.